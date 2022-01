Korvpallureid plokiahelasse raiuv Eesti idufirma alustab koostööd Läti liigaga

Spordikaarte, mida kunagi koguti füüsiliselt, on nüüd esmakordselt Eestis võimalik saada NFT-na. Tegevjuht Marek Kesküll ütles juba Kalev/Cramo meeneid tutvustades, et idufirma teeb füüsilised kaardid digitaalseks, täpselt nagu Spotify seda CDdega tegi. “Erinevalt YouTube’i tipphetkedest on Cryplecti momendid plokiahelas, mis võimaldab inimestel koos teiste fännidega antud hetkedega mängida, neid osta, müüa ja vahetada,” selgitas Kesküll.