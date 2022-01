VIDEO | Viimase sekundi karistusvise tõi Rootsile käsipalli EM-i kulla

Üks minut enne mängu lõppu oli seis 26:26 viigis ning rünnakuõigus Hispaania käes. Muidu ilusa mängu teinud hispaanlaste vanameister Joan Canellas aga tegi tehnilise vea ning see jättis rootslastele aja veel üheks rünnakuks.

Skandinaavlaste treener võttis aja maha ja nii kui ta oli teinud korduvalt sellel turniiril, andis ta kõnevooru mängujuht Jim Gottfridssonile. "Teeme liikumise paremalt ja vasakult ning joonemängija hoiab oma elu eest kinni kaitsjaid ja me tuleme Euroopa meistriks," ütles mees enne viimast rünnakut. Ja nii läkski. Rootsi teenis karistusviske, mille vaid selleks platsile tulnud Niclas Ekberg realiseeris ning tõi oma riigi Euroopa meistriks.

Pärast sajandivahetuse ajal Euroopa käsipalli valitsenud Rootsi kuldset "Bengani poiste" põlvkonda, kes viimati võitis EM-i 2002. aastal, said rootslased taas pjedestaali kõrgeimale astmele tõusta. Nende jaoks oli tegemist rekordit tähistava viienda kullaga Euroopa meistrivõistlustel. Korduvalt turniiril väljakukkumise äärel kõikunud skandinaavlased suutsid siiski pidevalt sisu näidata ja mitmeid nappe võite võtta. "Pettumuse ja edu vahe on pallimängudes vaid sekundite küsimus," kommenteeris Gottfridsson pressiteates.