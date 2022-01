Optimistlik Ilves: mootor töötab hästi, küll väsinud jalad olümpiaks taastuvad

Kui pidada kahevõistluse Seefeldi minituuri Pekingi olümpia peaprooviks, siis teeb Ilvese seis enne suuri starte pisut ettevaatlikuks. Iseenesest pole tuuri kokkuvõttes seitsmendal kohal viga – mullu oleks fännid selle peale šampanjat pritsinud –, kuid suusarajal polnud seda minekut, mis kaks nädalat varem, kui ta oli Klingenthali MK-etapil kahel korral teine. Ilves ise arvas, et vormil pole midagi häda, lihtsalt pärast tugevat treeninglaagrit on jalad pisut tühjad. Teisalt on Pekingi esimese stardini üheksa päeva aega ja ta jõuab taastuda.