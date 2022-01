Nadal läks „kitsejooksu” juhtima. Kas lõplikult?

Tennise praeguse ajastu põnevaim küsimus on, kes kolmest – Rafael Nadal, Roger Federer või Novak Djokovic – saab karjääri lõppedes tiitli GOAT (ee kits) ehk greatest of all time (ee kõigi aegade parim). Esimest korda 19 aasta jooksul läks „kitsejooksu” juhtima Nadal, kes võitis 35-aastasena oma 21. slämmitiitli, alistades Australian Openi viis ja pool tundi kestnud finaalis maailma teise reketi Daniil Medvedevi 2 : 6, 6 : 7 (5), 6 : 4, 6 : 4, 7 : 5. Vigastust raviv Federer ja vaktsiinivastasuse tõttu Austraaliast välja visatud Djokovic jäävad ühe tiitliga maha.