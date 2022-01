Medvedev: nüüdsest peale mängin ma vaid iseendale

Viis tundi ja 24 minutit kestnud maratonmatši kaotanud Medvedev alustas pressikonverentsi pika monoloogiga oma lapsepõlvest ning profitasemele jõudmisest ning jõudis siis lõpuks tänase Melbourne'i publikuni: "Tänases mängus olid mõned momendid, mille tõttu see poiss lõpetas unistamise. Ma ei hakka ütlema, miks. Nüüdsest alates mängin ma vaid iseendale, oma perekonnale, et neid toetada, inimestele, kes minusse usuvad ning muidugi kõikidele venelastele, sest ma tunnen nende tohutut toetust."

"Kui Moskvas peaks toimuma mõni kõvaväljakuturniir, siis ma eelistaksin neid French Openile või Wimbledonile - nendelt eemale jäämine ei morjendaks mind. See poiss lõpetas unistamise. See poiss mängib ainult iseendale. See on mu lugu. Tänan, et kuulasite."