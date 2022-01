Neljast neli – kõik Eesti klubid nautisid Balti liigas võidurõõmu

Balti liiga tabelis kasvas Eesti duo edu veelgi – Servitil on 30 ja Viljandil 28 punkti. Kolmandal kohal olev Vilniuse VHC Šviesa kaotas täna Dobele ZRHK Tenaxile ning Leedu ja Läti meistril on kahe vähempeetud mängu juures vastavalt 21 ja 19 silma. Kehra on kogunud 14, Tapa 13 ja üht kohtumist varuks omav Raasiku/Mistra üheksa punkti.