„See jooks (Pärnus) ei näidanud veel toona midagi. Täna oli minu ametlik hooaja avastart,” sõnas Nazarov alustuseks ning andis seejärel hinnangu oma jooksule. „Esimene emotsioon on see, et start lagunes. Ei olnud päris see, mida ootasin. Aeg jäi ka seetõttu natuke kahvatuks. Jooksu esimene pool oli alla igasuguse arvestuse. On, millega vaeva näha,” lisas sprinter ning tõdes, et viimasel ajal on ta peaasjalikult tegelenud just stardi parandamisega.