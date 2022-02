Pekingi hiiglaslik koroonamull. Kõrvalised ei tohi olümplastele appigi minna, kui nende auto avarii teeb

Pekingi olümpiast saab pandeemiaajastu suurim suletud koroonamull, kuhu üle 11 000 inimese – sportlased, taustajõud, kohtunikud, ametnikud – vaid korra sisenevad ja sealt korra väljuvad, ei mingit pendeldamist. Mullis viibib ka mänge teenindav personal alustades köögitöötajaist ja lõpetades vabatahtlikega, ent kui palju neid kokku on, Hiina ei avalda. Arvata võib, et tuhandeid, aga kui arvestada, et ainuüksi sõidukeid on mullis 4000 ja kõik vajavad ka juhti, siis pigem räägime kümnetest tuhandetest. Kuid nemad on ülejäänud riigist eraldatud teistel alustel.