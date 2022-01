TÄNA DELFI TV-s | Mitme põhimängijata BC Kalev/Cramo võõrustab Venemaa tippklubi

Mõlemal klubil on mängu eel olnud omajagu probleeme. Võõrustajad on hädas koroonaviirusega. Klubi teatas pühapäeva hommikul, et positiivse koroonaproovi on andnud Kristjan Kitsing, Silas Melson, Martin Dorbek ja Ojars Šilins.

Küll aga on tiimi juures tagasi nii koroonaviirusest taastunud Rauno Nurger kui ka Egert Haller ning mänguks on üles antud värskeim täiendus Isaiah Cousins. Kalev/Cramo mänedžer Ramo Kask sõnas Delfile, et kas mees ka mängu pääseb, selgub juba jooksvalt.

Mängu eel on omad probleemid olnud ka Lokomotiv-Kubanil. Venemaa tippklubi pidi Tallinnas maanduma juba laupäeval, kuid Eestis valitseva lumetormi tõttu maandus lennuk hoopis Peterburis, kus klubi liikmed öö veetsid. Esialgse informatsiooni kohaselt pidi lennuk maanduma Tallinnas kella 11 paiku hommikul, kuid Tallinna lennujaama kodulehe teatel on lend hilinemas.

Kask sõnas Delfile pühapäeval kell 10.30 paiku, et hetkeseisuga on mäng ikka toimumas.

Lokomotiv-Kubani arvel on VTB-s viis võitu ja neli kaotust. Kalev/Cramo saldoks on kolm võitu ja seitse kaotust.

Delfi Kogupaketi tellijad näevad ülekannet tasuta.

Kui tellimust pole, siis võid selle vormistada selle artikli alt.

*1. kuu on tutvumishind 1 euro.

*Lugemisõigust saad jagada 2 sõbraga.

*Tellija saab lugeda 11 väljaande tasulisi lugusid.

*Tellimust saab igal ajal tühistada.

Soovi korral võid teha ostu vaid selle ülekande vaatamiseks (2,99 eurot). Sellega saab vaadata otseülekannet, teisi tasulisi artikleid lugeda ei saa.