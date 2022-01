OTSEPILT DELFI TV-s | Mitme põhimängijata BC Kalev/Cramo võõrustab Venemaa tippklubi

Mõlemal klubil on mängu eel olnud omajagu probleeme. Võõrustajad on hädas koroonaviirusega. Klubi teatas pühapäeva hommikul, et positiivse koroonaproovi on andnud Kristjan Kitsing, Silas Melson, Martin Dorbek ja Ojars Šilins.

Küll aga on tiimi juures tagasi nii koroonaviirusest taastunud Rauno Nurger kui ka Egert Haller ning mänguks on üles antud värskeim täiendus Isaiah Cousins. Kalev/Cramo mänedžer Ramo Kask sõnas Delfile, et kas mees ka mängu pääseb, selgub juba jooksvalt.

Mängu eel on omad probleemid olnud ka Lokomotiv-Kubanil. Venemaa tippklubi pidi Tallinnas maanduma juba laupäeval, kuid Eestis valitseva lumetormi tõttu maandus lennuk hoopis Peterburis, kus klubi liikmed öö veetsid. Ka pühapäevahommikune lend Peterburist Tallinna viibis, ent kell 12.29 maandusid Krasnodari meeskonna mängijad lõpuks Ülemistel.

Lokomotiv-Kubani arvel on VTB-s viis võitu ja neli kaotust. Kalev/Cramo saldoks on kolm võitu ja seitse kaotust.

EuroCupil on Venemaa klubi oma alagrupis kaheksa võidu ja kolme kaotusega Badalona Joventuti järel jagamas teist kohta koos Belgradi Partizaniga. Kolmest kaotusest ühe on Lokomotiv saanud Maik-Kalev Kotsari klubilt Hamburg Towers. Viimati alistati kolmapäeval Leedu klubi Panevežys 90:62.

Meeskonna liidriks on karjääri jooksul ka Euroliigas säranud 34-aastane tagamees Errick McCollum, kes VTB-liigas visanud tänavu keskmiselt mängus 22,3, EuroCupil turniiri parima korvikütina 22,7 punkti.

Kui Kalev/Cramo koosseisu on laastamas koroonaviirus, siis oma mured koosseisuga on ka tänasel vastasel - vigastuste tõttu ei tee kaasa eurosarjas 21,2 punkti mängus visanud korvialune täht Johnathan Motley, samuti Stanton Kidd ja Greg Whittington.

