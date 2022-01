Olümpiavõitjatest tšehhitarid võitsid Austraalias neljanda suure slämmi tiitli

Krejcikoval on slämmiturniiridelt lisaks veel üks üksikmängutiitel ning kolm Australian Openi segapaarismängu tiitlit. Naispaarismängus on see mõlemale esimene Australian Openi tiitel. Karjääri Suurest Slämmist (kõik neli suurturniiri tiitlit) lahutab neid nüüd vaid US Openi triumf.