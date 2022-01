Koroonaviirus laastab Cramot: neli põhimängijat jäävad tähtsast VTB kohtumisest eemale

Klubi teatas pühapäeva hommikul, et positiivse koroonaproovi on andnud Kristjan Kitsing , Silas Melson, Martin Dorbek ja Ojars Šilins, kes Kalevit täna mõistagi enam aidata ei saa.

Kas kõikide probleemide taustal oli ka õhus võimalus, et kohtumine lükkub edasi? "Ei olnud. 48 tundi enne mängu algust tuleb anda VTB-sse info, et oleks võimalus üldse mängu edasi lükata. Meil tulid esimesed positiivsed testid reedel, mõnel esinesid sümptomid laupäeval. Seejärel tegime kordustestimise ning paar positiivset proovi tuli veel," selgitas Kask. "Reeglitega on seatud, et kui vähemalt kaheksa mängijat on olemas, tuleb mängida. Meil on kaheksa korvpallurit olemas."