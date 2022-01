Legendaarne sportlane ikkagi jätkab? Tom Brady isa lükkas jutud karjääri lõpetamisest ümber

ESPN-i järel kirjutasid USA-s veel mitmed juhtivad väljaanded, et legendaarse mängujuhi karjäär on läbi.

The Athleticu ajakirjaniku Jeff Howe'i teatas samuti, et tema andmetel pole Brady sellist otsust teinud. "Brady helistas Tampa Bay Buccaneersi, et teada anda, et ta pole isegi lähedal hetkel otsuse tegemisele," kirjutas Howe.