Eesti käsipallikoondise teekonnal MM-ile seisavad ees Austria ja Island

"Oli selge, et igas loosikorvi pallis on tugev käsipallikoondis. Austria polnud kindlasti kõige raskem võimalik vastane, aga ka mitte kõige lihtsam. Tegu on hea tiimiga, kelle jaoks käimasolev EM-finaalturniir lõppes küll alagrupis. Oluline on, et tunneme vastast, olles hiljuti nendega mänginud," kommenteeris Eesti koondise peatreener Thomas Sivertsson.