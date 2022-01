HOMME OTSEBLOGI | Kas Medvedev takistab Nadalil tõusmast kõigi aegade suurimaks meestennisistiks?

Delfi vahendab kell 10.30 algava finaali käiku tekstipõhises otseülekandes.

"Mängin ühe kõigi aegade suurima vastu, kes püüab oma 21. suurt slämmi. Need finaalid on alati erilised ning ma mäletan US Openit - see oli minu esimene finaal ja me mängisime umbes viis tundi. Sellest ajast saadik oleme me veel paar matši pidanud ning nüüd ma olen valmis," teatas Medvedev peale poolfinaalis Stefanos Tsitsipase alistamist.

"Kui ma olin umbes 8-10-aastane, mängisin ma vastu seina ja kujutasin ette, et teisel pool võrku on Rafa või Roger. Nüüd on mul võimalus temaga [slämmidel] kohtuda teist korda. Esimene matš oli tasavägine ja eepiline. Üritan end hästi ette valmistada ja näidata oma parimat. Nii palju olen ma oma eelmisest kolmest finaalist õppinud, et sa pead võitmiseks tegema paremini kui 100%. Seda suutsin ma US Openil ja seda lähen ma ka pühapäeval üritama."

Tegemist on Nadali ja Medvedevi viienda omavahelise kohtumisega. Nadal juhib 3:1. Viimati oldi vastamisi 2020. aasta ATP aastalõputurniiri poolfinaalis, mille Medvedev võitis 3:6, 7:6 (4), 6:3. Suurtel slämmidel on nad kohtunud korra, 2019. aasta US Openi finaalis - siis võitis Nadal Medvedevit viies setis.

Poolfinaalis Matteo Berrettini alistanud Nadal rääkis, et rekorditest tähtsam on tema jaoks olla terve ja võimeline nii suurel areenil veel mängima.

"Lihtsalt olla võimeline sel tasemel võistlema - see annab mulle positiivset energiat ja hoiab mind käimas. Ausalt öeldes on minu jaoks võimalus tennist mängida palju tähtsam kui võita 21. suur slämm, sest see teeb mind üldiselt elus õnnelikumaks," rääkis Nadal, kellest võib saada ühtlasi Djokovici, Roy Emersoni ja Rod Laveri kõrval neljas meestennisist, kes võitnud kõik neli suurt slämmi vähemalt kaks korda.

"Mul on hea meel, et mul see võimalus on, kuid lõpuks pole kõik need statistilised numbrid kõige olulisemad. Oluline on, et ma saan mängida veelkord Australian Openi finaalis - see tähendab mulle palju. Kõik muu statistika ja ajalugu on võibolla teie jaoks tähtis."