Käsipalli Balti liiga nädalavahetus algas Serviti ja Tapa võitudega

Kaotusseisu vaid kasvas, aga poolaja keskel suudeti mängupilt võrdsustada. Granitas juhtis 13:6, kui algas tapalaste võimas tagaajamine. Kaitse loksus paika, mitmeid häid tõrjeid tegi 18-aastane puurivaht Jens Ülesoo ning rünnakul said hoo üles nii Vahur Oolup, Aleksander Oganezov, Marcus Rättel kui ka Ilja Kosmirak.

Avapoolaja teise veerandtunni võitis Tapa 14:5 ja läks puhkama eduseisul 21:18. Leedu koondisega EM-finaalturniiril osalenud Lukas Gurskisi selja taha oli võõrustajad saatnud palle 81-protsendilise täpsusega, Oolupi arvel oli juba kaheksa väravat. Teise pooltunni algul kasvatati kiirrünnakutega edu veelgi ning 37. minutil tuli Oolupi viskest 25:20.

"Mäng oli nagu sõit ameerika mägedel," tunnistas Tapa peatreener Elmu Koppelmann. "Aga peamine, et poistel oli tahtmist ja võideldi võimsalt. Kohutava alguse järel tegime muutusi ja need toimisid. Lõpuvile järel sõnas ka vastaste peatreener, et meie meeskond tahtis täna võitu rohkem."