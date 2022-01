Käsipalli EM-i finaalis kohtuvad turniiri ajaloo edukaimad riigid

Põnevate poolfinaalide järel kohtuvad pühapäeval kell 19.00 algavas finaalis Budapestis Hispaania ja Rootsi. Pronksimänguga peavad leppima Prantsusmaa ja Taani.

Esimeses poolfinaalis läksid reedel vastamisi valitsev maailmameister Taani ja Euroopa tiitlit kaitsev Hispaania, kes oli eelmisel kalendriaastal kaotanud eilsele vastasele nii MM-i kui olümpia samas faasis. Kuigi mängu algust valitsesid taanlased, siis lõpuks võtsid hispaanlased ääremängija Aleix Gomez-i 11 värava abil 28:25 revanši.

"Me tegime hiilgava teise poolaja. Kaitsesüsteemi vahetus ning väravavahi ilusad tõrjed tõid meile täna võidu," ütles Hispaania treener Jordi Ribera pärast mängu pressikonverentsil.

Teises poolfinaalis läksid vastamisi valitsev olümpivõitja Prantsusmaa ja läbi ajaloo Euroopa meistrivõistlustelt enim kuldmedaleid korjanud Rootsi. Sarnaselt eelnenud mängule võtsid ka siin prantslased algedu, kuid siis suutsid skandinaavlased Jim Gottfridssoni imelise mängujuhtimise ja Andreas Palicka tõrjete abil siiski oma paremuse maksma panna. Viimane minut möödus tõelises närvide lahingus, kus rootslaste väravavaht tegi kaks tähtsat tõrjet, mis andsid neile 34:33 võidu.

"See oli jälle üks hull kohtumine, vaikselt tundub, et me ainult selliseid oskamegi mängida. Olime nagu Ameerika mägedel, me ei alustanud hästi, kuid suutsime oma plaanist kinni pidada ja siiski võidu võtta," ütles Rootsi paremäär Lukas Bella.

Rootsi ja Hispaania vahelises finaalis pühapäeva õhtul on kaalul palju ajaloolisi saavutusi. Hispaanlaste jaoks on tegemist neljanda järjestikkuse finaaliga ning nende võit tähendaks, et neist saaks esimene tiim pärast sajandivahetuse Rootsit, kes on suutnud EM-i kolm korda järjest võita. Skandinaavlased on nelja tiitliga edukam riik võistluste ajaloos ning homse edu korral pikendaks nad seda vahet veelgi.

Rootsi ja Hispaania kohtusid omavahel samas faasis neli aastat tagasi ning siis pidid skandinaavlased vastaste kindlat 29:23 paremust tunnistama. Samuti mindi vastamisi olümpia veerandfinaalis, kus taas hispaanlased 34:33 peale jäid. Rootslased on sel turniiril juba kolm korda olnud hävimise äärel, kui viimaste sekundite võidud on võetud nii esimeses faasis, põhiturniiril kui ka nüüd poolfinaalis. Kas nende edu ka jätkub, seda saame teada juba loetud päevade pärast.