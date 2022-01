Skandaal sai jätku: Djokovici positiivse koroonatesti aeg tekitab suuri küsimusi

Nüüd kirjutab BBC, et Djokovici 16. detsembril Serbias antud positiivne koroonatest tekitab tõsiseid küsimusi, sest selle proovi sertifikaadi number on suurem kui isegi serblase kuus päeva hiljem antud negatiivse testi number.

Vaktsineerimata Djokovic sai Austraaliasse reisida just tänu koroonaviiruse läbipõdemise tõendile. Kuigi Austraalias tennisetähe viisa tühistati, ei olnud selle põhjuseks segadus koroonatesti sertifikaadi numbritega.

BBC andmetel viitab positiivse testi sertifikaadi number (7371999), et see Djokovici analüüs anti pigem ajavahemikul 25.-28. detsember. Kui serblane andis selle proovi tõesti alles detsembri viimastel päevadel, poleks ta ilmselt saanudki Austraaliasse reisida.

"Need leiud tekitavad küsimusi selle kohta, millist mõju oleks hilisem positiivne testitulemus avaldanud tema [Djokovici] võimalusele Austraaliasse siseneda," kirjutab BBC.

Endine tennisekuulsus John McEnroe teatas, et Djokovici juhtumi üksikasjad tuleb avalikkuse ette tuua.

"Ma toon ühe näite, millest ma aru ei saa. Novak Djokovic on minu jaoks üks väga arukas inimene. Kui ta andis positiivse testi, miks ta siis tegi ajakirjanikuga intervjuu 16. detsembril? (tegelikult oli intervjuu 18. detsembril - toim.)," sõnas McEnroe.

"Minu jaoks ei ole siin mingit loogikat. Ta ei ole rumal. Ta on nutikas. Ma tahaks teada, mis toimus. Ma mõtlen sellega seda, et ta ei istunud lihtsalt käed rüpes ega mõelnud: "Ma loodan, et saan koroonaviiruse, sest siis saan ma ka eritõendi," lisas McEnroe Daily Telegraphile.