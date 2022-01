OTSEBLOGI | Hüppevõistluse võitnud Kristjan Ilves läheb Seefeldi MK-etapil suusarajale suure eduga

Reedese võistluse kindla eduga võitnud norralane Jarl Magnus Riiberi hüpe ebaõnnestus, ta on enne suusasõitu 13. kohal ja kaotab Ilvesele 1.10.

Ilvesel on seega suurepärane võimalus võtta karjääri esimene MK-sarja võit. Seni on ta kahel korral tulnud teiseks. Suusasõit pidi algama kell 16, aga uus algusaeg on 16.15.