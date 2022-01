Kergejõustiku karikavõistlused toovad nädalavahetusel starti mitmed Eesti tipud

Tihedat konkurentsi võib oodata sprindidistantsidel. Meeste 60 m jooksus on starti oodata Eesti rekordiomanikku Karl Erik Nazarovit (Audentese SK), kurtide kahekordset maailmameistrit Tanel Visnapit (Valga SK Maret-Sport) ja Ats Kivimetsa (Audentese SK). Naiste samal distantsil on peafavoriitidena stardis tänavuse hooaja edetabeliliider Kreete Verlin (SK Fortis) ja möödunud suvel suure arenguhüppe teinud Kristin Saua (KJK Võru Lõunalõvi).

Sisehooaega edukalt alustanud Tartus õppiv ja treeniv Lukas Lessel (TÜ ASK) on seekord kiirust näitamas 300 m ja 4 x 200m jooksudes. Naistest on samadel distantsidel üles andnud Marielle Kleemeier (Tartu SS Kalev).