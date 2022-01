Hyundai boss: see oli juba saavutus, et Monte Carloks kolme autoga starti jõudsime

"Oli väga raske võistlus [Monte Carlos]. Kust alustada?" sõnas Moncet DirtFishi ralliportaalile. "Meil oli mõndagi positiivset, näiteks et suutsime üldse kolm autot starti saata, sest mõni päev enne rallit polnud see üldse kindel. See oli esimene saavutus."

Hyundai i20 N Rally1 masinal oli Monte Carlos vaid üksikuid eredaid sähvatusi, näiteks kui Thierry Neuville oli pühapäeva hommikul ühel katsel kiireim.

"Näitasime mõningaid korralikke tulemusi, kui auto oli probleemidevaba," jätkas Moncet. "Me pole tegelikult kaugel maas. Masin on konkurentsivõimeline, mis on julgustav. Üritan jääda võimalikult positiivseks."

"Muidugi oli meil palju probleeme. Me ei saa sellega kindlasti rahule jääda, kuid me eeldasime, et seda võib juhtuda, sest on uued regulatsioonid, uus auto ja me jäime hiljaks. Seega ma pole üllatunud, aga ka mitte õnnelik. Loodame alati, et paremad ajad seisavad ees."

Eelseisva Rootsi ralli kohta ütles Hyundai boss, et kõige tähtsam on tegeleda masina töökindluse parandamisega.