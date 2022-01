Kelly Sildaru konkurent peab olümpia vahele jätma

23-aastane Tanno tegi põlvele liiga eelmisel nädalal peetud X-mängude treeningul ning nüüd on selgunud, et trauma on niivõrd tõsine, et tal tuleb veebruari alguses minna operatsioonile.

"Seda kirjutades tundub see endiselt ebareaalne, nagu õudusunenägu, kuid kahjuks tean väga hästi, et see on minu reaalsus. Pean vigastuse tõttu vahele jätma teise olümpia järjest. Mul on raske seda sõnadesse panna, kui palju see haiget teeb. Mõnikord on raske mõista, miks elus mõned asjad juhtuvad," kirjutas Tanno Instagramis. Ta kinnitas, et lõikus on uuel nädalal.