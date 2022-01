Austraaliast välja saadetud Novak Djokovic teeb hooaja avalöögi Dubais

Nüüd avaldas Djokovic, et ta teeb tänavuse aasta avalöögi Dubais peetaval Duty Free Tennise Championshipsi turniiril. Mängudega tehakse seal algust 21. veebruaril. Dubai turniiril osalemiseks ei ole vaktsineerimine vajalik. Djokovic on varasemalt Dubais mitmel korral mänginud ning on sealse turniiri võitnud viiel korral.