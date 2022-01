Norra suusakoondis on tõsises kriisis: nüüd andis positiivse koroonaproovi ka kahekordne olümpiavõitja

„Tegime täna uued testid, kuna oli kartus, et meie seas on veel nakatunuid. Nüüd andis positiivse koroonaproovi Simen Hegstad Krüger,” avaldas Norra koondise arst Öystein Andersen. „Tal ei ole sümptomeid esinenud, loomulikult on ta teistest isoleeritud.”