FC Barcelona napsas Tottenhami nina alt endale Hispaania koondise ääreründaja

Hispaania koondise 26-aastane ääreründaja Traore oli lähedal liitumisele Tottenhamiga, kuid kuuldavasti ei tahtnut Traore Londoni klubiga liituda, kuna sealne peatreener Antonio Conte soovis teda kasutada tõusva äärekaitsjana.

Barcelona noortesüsteemist välja kasvanud Traore liitub Kataloonia suurklubiga poole aasta pikkuse laenulepinguga. Suvel võivad nad ääreründaja aga juba 30 miljoni euro eest püsivalt välja osta.

26-aastane Traore on Hispaania koondises pidanud kaheksa kohtumist. Praeguse koduklubi Wolverhamptoni eest on Traore pidanud 154 kohtumist ning löönud 11 väravat. Barcelona esindusmeeskonnas pidas ta omal ajal neli matši ning lõi ühe värava. Veel on ta esindanud Aston Villat ja Middlesbrough’d.