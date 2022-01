Podcast "Kuldne geim" | Kõrgharidusega koondislane ei leidnud välismaalt naastes võrkpallis tööd ja tegi kannapöörde

*Saade algab tugeva reklaamiga, mida saates osalejad isegi ei püüa varjata.

*Üleskutse: kus võiks järgmised podcastid lindistada?

*Kui tihti suhtleb Taavi David Beckhamiga?

*Milleks sobib ajakiri Jalka ideaalselt?

*Rubriik “eestlased välismaal” on põhjust tolmust puhtaks pühkida, sest meie meesvõrkpallurid on tõstnud pead.

*Renee Teppan lendas tuhande plaanimuutuse kiuste Ateenasse ja sai esimeseks mänguks “ajapikendust”.

*Renet Vankerist sai järjekordne Eesti võrkpallur, kes on mänginud Meistrite liigas. Teeme sidemängijale kõne ja uurime muuhulgas, kuidas tema perenimi inglise keeles kõlab.

*Robert Täht ja Timo Tammemaa olid kolmapäeva õhtul vastamisi olulises matšis. Kes jäi peale ja mida mäng näitas?

*Vahelepõige Eesti koondisse.

*Pafi ennustusmängus sünnib esimene combo-panus.

*Credit24 Balti liigas kohtusid Tartu Bigbank ja Pärnu VK. Vanameister Kert Toobal lõi (taas) platsi puhtaks.

*Pärnu Võrkpalliklubis on huvitavad ajad. Kas Avo Keel suudab mannetult hooaega alustanud meeskonna viia veel medaliteni?

*Mida toob Pärnule juurde uus leegionär, kes on esimeste signaalide põhjal väärt täiendus.

*Taavi Nõmmistu otsustas suvel võrkpalliga lõpparve teha. Kehakultuuri haridusega mees ei leidnud kodumaal head varianti mängija ega treenerina. Miks?

*Kuidas Taavi end kommentaatoriametis tunneb?