TÄNA DELFI TV-s | Vaata otsepilti Otepää talverallilt

Ühepäevasele talverallile antakse start kell 12:30 Otepääl asuvast Tehvandi spordikeskuse juures asuvast võistluskeskusest. Võistlustrassi pikkuseks on planeeritud 182,90km, millest kiiruskatsed moodustavad 58,47 km. Kokku on kavas kuus kiiruskatset, millest korduvaid katseid on kolm. Delfi TV näitab võistluse kolme kiiruskatset otsepildis. Otsepilt on nähtav Ekspress Meedia digitellijatele.

Stardirivi avavad Volkswagen Polo R5 masinal sõitvad Georg Linnamäe - James Morgan, kellele pakub konkurentsi 6 R5 ehk Rally2 arvestusse kuuluvat autot, lisaks neile on starti oodata ka kolme protot ja üle pika aja saab Eesti teedel sõitmas näha ka kohalikele rallisõpradele tuttavat BMW-Mini John Cooper Works’i WRC masinat, mille roolis Valeri Gorban.

Rally3 klassis on võistlustulle astumas 2 ekipaaži, kusjuures oma debüüdi teevad uhiuue tehasest tulnud masinaga eelmise aasta Rally4 klassi Eesti meistrid Kaspar Kasari koos kaardilugeja Rainis Raidmaga. Juuniorite arvestusse kuuluva Rally4 klassi on sel korral registreerunud kokku 8 ekipaaži ning poodiumikohtade nimel on selles klassis oodata tulist lahingut.

Pingelist võistlust on oodata ka rahvuslikes klassides. Eriti tihedaks läheb konkurents EMV6 klassis, kus on startimas lausa 14 BMW rallimasinat ja nende seas on oma rallidebüüti tegemas varasemalt vormeli rooli keeranud Ralf Aron, kelle rallimasinaks on Kupatama Motorspordi poolt ette valmistatud BMW M3 ja kaardilugejaks Tanel Kasesalu. Uuendusena on alates käesolevast hooajast meistrivõistluste sarja EMV8 klassi juurde loodud ka Lada Classic Cup, kus on kasutusel legendaarsed Lada rallimasinad.

