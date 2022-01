Tartu Maraton sai valitsuselt eriloa ja toimub täies mahus

Tartu Maratoni peakorraldaja Indrek Kelgu sõnul on korraldusmeeskond seda uudist väga oodanud. „Tänavu tuli talv väga vara, inimesed on saanud palju suusatada ning korraldusmeeskond on igapäevaselt kõvasti tööd teinud, et maraton täies mahus toimuda saaks. Selle uudise üle on tohutult hea meel,“ rääkis ta. Ta lisas, et nüüd on väga oluline keskenduda ohutusele ning kõik maratonil osaleda soovijad peavad reegleid hoolega jälgima.