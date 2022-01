Eesti suusaorienteerumise naiskond jäi EM-il esimesena medalita

Kas rajal oli võimalus Norra võistkonna viimase vahetuse sõitjat Anna Ulvensoeni edastada? „Arvan, et oli. Aga tegin teise punkti minnes vist üsna kehva valiku ja kaotasin sellega pea 30 sekundit. Teises punktis oli meil minutiline vahe, sealt edasi sain talle kogu aeg lähemale, kuid kinnipüüdmiseks jäi rada pisut lühikeseks,” vastas Kudre, lisades, et veidi jääb siiski kripeldama, et ta ei suutnud medali eest võitlemisel ideaalset sooritust teha.