Starter Arne Tilk: aegade jooksul olen ikka mõnda meest vägisi kinni pidanud

Praeguses stardisüsteemis lubab võistleja teele stardiseadeldis ja olen ise vahetust kontaktist väljas ning kontrollin õiget startimist. Aegade jooksul olen ikka mõnd meest vägisi kinni pidanud. Oli kord üks temperamentne itaallane, ka Vassili Rotšev juunior kompas valestardi võimalusi ja testis starterit, aga saime panna ta reegleid austama. Kui rajale on tahetud ikka võimalikult kiiresti saada, siis ei meenu küll, et keegi oleks MK starti hilinenud...Tegemist on olnud ikkagi proffide ja kogenud võistlejatega ning seetõttu on toiminud stardialas ka teatud "logistiline" sujuvus...

Mäletad vist isegi, kuidas me esimesel MK-l tahtmatult Brico firmat reklaamisime. Nimelt suskas Alar Arukuusk mulle vahetult enne starti pihku head selle firma labakud, et nendega on viisakam välja näha ja soojem seal pikka aega võistlejaid "õlast kinni " pidada. Kuid eks kaamera sõitis pidevalt üle kinnaste ning nagu Brico mehed teile Suusaliitu hiljem tänuga teatasid, siis polnud neil sellist totaalset reklaami juba pikka aega olnud...

Teine seik ei toimunud küll MK-l, kuid kohe selle järel 2011.aastal toimunud juunioride ja U-23 MM-l. Andsin starti püstoliga, aga siis korraks "näperdasin" veel selle kallal ja äkki kõlas teinegi pauk, mis tähendas võistlejate tagasikutsumist. Nemad olid aga juba kümmekond sekundit sõitnud, korraks nad siiski võpatasid, kuid õnneks saime neile märku anda, et see oli "valehäire " ja sõit läks edasi. Asja tegi hullemaks veel see, et just eelmises sõidus oli olnud valelähe... Nii et ka selliseid asju tuleb ette...