Koroonahirmus norralased tellisid laskesuusatajatele eralennuki

Röiseland ja Eckhoff pidid täna kodumaale naasma liinilennuga, kuid viimaste sündmuste valguses otsustasid spordiametnikud, et turvalisem oleks neile tellida eralennuk. Antud ettevõtmisse panid õla alla ka laskesuusatajate sponsorid.

"Olümpia on ukse ees ning me ei tahtnud tüdrukute nakatumisega riskida," ütles Röiselandi treener Mads Nesset väljaandele Nettavisen.

"See pole tasuta. See maksis mõned kroonid, aga ma ei tahaks öelda täpset summat," lisas Nesset.

"Mul on olnud õnne, et mu ümber on nii palju andekaid inimesi, kes mulle selliseid asju korraldavad," ütles Röiseland.