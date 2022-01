Tennises on uus termin: Kanepi nimeline slämm

Suur slämm on siis, kui võidetakse ühe aasta jooksul kõik neli turniiri. Golfimängija Tiger Woodsi slämm tähendab, et auhinnakapis on nelja viimase suurturniiri karikad, aga need pole võidetud ühe aasta jooksul. Karjääri slämm – mängija on võitnud karjääri jooksul kõik neli suurturniiri.