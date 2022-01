Veoautokrossi meistrivõistlused algavad juba talvel

Tänavu seitsmest etapist koosneva sarja avavõistlus toimub Võrumaal Matsil, kuid mitte n-ö tavarajal. "Talvine etapp peetakse põllule lükatud rajal. See on väga hästi ettevalmistatud ja ka piisavalt lai," rääkis Eesti Autospordi Liidu veoautokomitee esimees Erko Sibul. "Naastude, "piikide", kettide ja muude taoliste libisemisvastaste vahendite kasutamine on keelatud, seega sõidavad veoautod ja -bagid kas maastikuautode lamellrehvidega või rehvidega, millele on ise lamellid sisse lõigatud."