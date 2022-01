Kaspar Kuusmaa lahkub Itaaliast ja liitub Pärnu Sadamaga

Pärnu Sadam annab teada, et esialgu tuleb 183 cm pikkune mängujuht neile paariks nädalaks testimisele.

Kaspar Kuusmaa alustas treeninguid kuueaastasena TTÜ korvpalliklubis treener Arkko Pakkase käe all.

Aivar Kuusmaa sõnul otsustati üheskoos perega jaanuari alguses, et Kasparil on õige aeg tulla Itaaliast koju tagasi ja jätkata siin edasi pürgimist korvpallurina.

"Soovime saada tema letter of clearence’i ehk mängijaõigused, et ta saaks siis korvpalliga edasi tegeleda,” lausus noormängija isa Pärnu Sadama pressiteates. "Kaspari jaoks oli otsustamine raske, sest ta peab Stellat oma teiseks pereks. Leidsime üheskoos nõu pidades, et teha korvpalluri teekonnal muudatus."