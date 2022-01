FIFA president: iga kahe aasta tagant toimuvat MM-i on vaja, et aafriklased ei peaks tulema üle mere paremat elu otsima

"Me peame pakkuma võimalusi ja me peame pakkuma väärikust. Mitte heategevusega tegeledes, vaid ülejäänut maailma kaasama. Me peame andma aafriklastele lootust, et nad ei tuleks üle Vahemere otsima paremat elu, või veelgi tõenäolisemalt merel surma saama," vahendab BBC Infantino sõnu.

Infantino sõnavõtt pani teiste seas kulme kergitama inimõigusorganisatsiooni Human Rights Watchi meediadirektori Andrew Stroehleini, kes ütles: "Mu kolleegid intervjueerivad pagulasi üle maailma peaaegu iga päev. Nad pole kunagi maininud MM-i ajastust."

Rassismivastast võitlust vedav organisatsioon Kick It Out tegevjuht Tony Burnett: "FIFA on multimiljardiline kasumit teeniv organisatsioon. Neil on juba vahendid, et investeerida puuduses kannatavate inimeste võimaluste loomisse ja maailma inspireerimisse. Seetõttu on täiesti vastuvõetamatu väita, et iga kahe aasta tagant peetav jalgpalli MM, mida tehakse peamiselt FIFA kasumi teenimiseks, võiks olla lahendus migrantidele, kes parema elu otsinguil põgenevad sõjast räsitud riikidest oma eluga riskides."

Infantino on hiljem väitnud, et tema kommentaari tõlgiti valesti. "Tahaksin selgitada, et mu kõne üldisem sõnum oli, et iga otsustusvõimeline inimene vastutab teiste inimeste elu parandamise eest kogu maailmas," täpsustas ta.