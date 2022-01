Käsipalli EM: valitsev Euroopa meister ja olüpiavõitja rikkusid täiusliku Skandinaavia peo

"Poolfinaali pääsesid võistkonnad, kes olid sellel turniiril parimaid esitusi näidanud. Kahel õhtul järjest mängiti kinni suured vahed ja järelikult väärisid kõik kohta nelja parema hulgas. Kõige rohkem on kahju Islandist, kelle sisu tuleb järgmistel suurturniiridel kõigil tähele panna ja tõenäoliselt on neil veel palju medalimänge ees," alustas Kaspar Lees analüüsiga.

Prantsusmaa oli minutite kaugusel poolfinaali koha kaotamisele, kuid siis võttis Dika Mem ohjad üle ning vedas oma kodumaa nelja parema sekka. Olümpiavõitjate seas on kogemust niipalju, et ehk saab neid siiski siin paaris kergeteks favoriitideks pidada. Rootsi teekond poolfinaalidesse on olnud kindlasti kõige käänulisem. Oldi juba põhiturniiril sekundite kaugusel hävingust ja üldse kaheteist parima seast välja jäämisele. Sama põnevaks tehti ka oma elu Norra vastu, kui teise poolaja keskel otsustavas kohtumises veel neljaga taga oldi, kuid taas suudeti end sellest august välja võidelda. Kes teab, ehk on saatus seekord nende poolel. Sport armastab põnevaid lugusid ja Rootsi oma oleks neist kindlasti kõige napim.