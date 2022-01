Itaalia naiskohtunik langes kättemaksuporno ohvriks. "Olen kaks päeva ainult nutnud ja oksendanud"

Sotsiaalmeedias populaarne vilenaine on enda sõnul langenud kättemaksuporno ohvriks, mis tähendab, et tema telefonis peitunud sensitiivne materjal on tehtud ilma tema nõusolekuta avalikuks.

Di Meol on Instagramis ligi 100 000 jälgijat ning ta loodab, et tema populaarsus aitab kaasa ka kurjategijate kinninabimisele.

Itaallannal pole aimugi, kuidas pildid ja videod temast internetti rändama läksid. Ta kahtlustab, et keegi on tema telefonile ligi pääsenud ehk sisuliselt varastanud ja siis omale kohale tagasi pannud.

"See on olukord, millesse ma soovin, et keegi kunagi ei satuks. Me peame nendest videotest ja neid jagavatest inimestest teada andma," tegi ta üleskutse.