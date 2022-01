Kliimateadlased: taliolümpiamängude tulevik paistab tume

4. veebruaril algav Pekingi taliolümpia on esimene, kus peetakse suusaalasid täielikult vaid kunstlume peal, mida toodavad 100 lumegeneraatorit ja 300 lumekahurit.

"See pole mitte ainult energia- ja veemahukas - lume sulamise aeglustamiseks kasutatakse sageli kemikaale -, vaid sellega luuakse pinnas, mis on võistlejate sõnul ettearvamatu ja potentsiaalselt ohtlik," kirjutatakse Inglismaa Loughborough ülikooli spordiökoloogia teadlaste ja keskkonnaliikumise Protect Our Winter ühises aruandes.