Mario Balotelli sai pika vaheaja järel taas koondisekutse

31-aastane Balotelli on näidanud tänavu Türgi meistriliigas korralikku mänguvormi - itaallane on löönud Adana Demirspori eest 19 mänguga kokku üheksa väravat ja andnud viis resultatiivset söötu.

Treeninglaagris osalemine ei taga Balotellile veel koondisekohta, aga see näitab, et ründaja on taas Mancini vaatevälja tõusnud.