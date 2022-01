Jevgeni Pljuštšenko viidi treeningult kiirabiga haiglasse

Treenerina töötav 39-aastane Pljuštšenko avalikustas sotsiaalmeedias, et tal hakkas õpilasi juhendades järsku nii halb, et tuli kutsuda kiirabi.

"Kehv enesetunne tabas mind treeningu käigus. Minuga on kõik korras! Muretsemiseks pole enam põhjust! Jälgide oma toitumist ja hoolitsege oma tervise eest. Olen nüüd aurutatud kotlettide ja puljongi peal, lubasin arstidele mitte enam närvi minna," teatas Pljuštšenko.

Endise tippsportlase abikaasa Jana Rudkovskaja teatas, et Pljuštšenkole tegi muret kaksteistsõrmiksoole haavand. Ka naine kinnitas, et praeguseks on abikaasaga kõik korras.