Norra suusataja: olümpiale pääs on muutunud loteriiks

Lisaks Wengile on teise Norra koondise suusatajana nakatunud Anne Kjersti Kalvå ning väga suure tõenäosusega neil kummalgi olümpiale asja ei ole, sest esimene murdmaadistants on Pekingis kavas juba 5. veebruaril.

"See on haigestunute jaoks uskumatult kurb olukord. Tunnen neile kaasa ja see on uskumatult šokeeriv. See on bingo, kes selle [haiguse] saab ja kes olümpiale pääseb," ütles Fossesholm Norra meediale.