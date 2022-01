BASKET TV | Lisakäik Eesti korvpallis võib peituda Lasnamäel või Ida-Virumaal

Venekeelseid noori on korvpalli juures vähe, olgu see siis Tallinnas, Ida-Virumaal või kusagil mujal. Illustreerimaks olukorda, piisab vaid ühest kõnekast faktist. Poeglaste Eesti meistrivõistlustel, alates miniklassist kuni vanuseni U18, on sel hooajal üles antud 121 võistkonda. Neist puhtalt venekeelsed võistkondi on vaid kuus. Pea olematu number.