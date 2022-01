Vasalemma lisandub Eesti off-road kaardile

Lisaks meistri- ja karikavõistlustele toimub ka rahvaoffroadi sari. „See on ellu kutsutud, et meelitada välja kõik kuuri alla seisma jäänud sõitmiskõlbulikud täisveolised masinad. Sarja tehnilised reeglid on natuke lihtsamad kui ringraja karikasarja või Eesti meistrivõistluste võistlusklassides,“ rääkis Künnapas. „Võistlusklassideks on maastikuautod, standardveokid ja offroad-veokid, lisaks sõidetakse rahvaoffroadi võistlustel ka ATV-dega ja enduro mootorratastega.“