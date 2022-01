Daisy Kudre teenis EM-i tavarajal viienda koha

Daisy Kudre: "Täna oli väga külm ja tuuline ilm. Enne tänast starti tundsin lühirajavõistluse järelmõjuna, et olen liimist lahti, raske oli leida õiget tuju ja motivatsiooni. Tänane tavarada oli brutaalselt raske, juba neljandas punktis oli vere maik suus ja selge, et täna on vaja lihtsalt meeletult kannatada. Suusad olid vaatamata rasketele määrimisoludele väga hästi ette valmistatud ja aitasid täna hea tulemuse saavutamisele tublisti kaasa. Tehniliselt tegin õigete teevalikutega igati hea soorituse. Füüsiliselt pigistasin endast kõik välja ja kui nägin, et viimasel ringil on mul konkurentidest pisut lühem hajutus, mis annab võimaluse kohta parandada, siis andis see mulle lisajõudu. Olen oma tänase sõidu ja kohaga väga rahul ja lausa uhke enda üle."