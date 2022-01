DELFI VIDEO | Pekingi reisi alustanud Tomingas: minu olümpia on 2026, esimene kord on pigem tutvumiseks

"Tunne on üsna neutraalne. Ma ei tähtsusta seda üle. Pigem on tegu lihtsalt tähtsa võistlusega. Lähen endast parimat andma. Ma ei tunne, et oleksin saavutanud füüsiliselt oma maksimaalset potentsiaali eg tunne survet minna sinna tulemusi, mis ma endale karjääri alguses eesmärgiks võtsin," rääkis Tomingas Delfile.

"Teen kõik selleks, et olla heas hoos. Aga tean, et on asju, mis saaksid veel paremad olla. Minu olümpia saab olema 2026, esimene on pigem tutvumiseks."