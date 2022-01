Dmitri Kruglov lõpetas karjääri: suurt talenti minus ei olnud, kuid oli suur tahe jalgpalli mängida

Karjääri algusaastatel kuulsas Moskva Lokomotivis ning hiljem veel mitmes Venemaa ja Aserbaidžaani klubis pallinud Kruglov mängis lõppenud aastal Maardu Linnameeskonnas. Nüüd otsustas ta keskenduda treeneritööle. „Profikarjääriga on kõik. Minu fookus on treeneritööl. Levadialt tuli pakkumine ja võtsin vastu,” sõnas Kruglov, kes on nüüdsest FC Levadia ja FCI Tallinn ÜM U17 võistkonna treener.

Tegusale karjäärile tagasi vaadates tõdes Kruglov, et 21-aastasena Venemaa suurklubisse jõudmine karastas teda kõvasti ning andis edasiseks head eeldused Venemaal ja Aserbaidžaanis korralikult karjääri teha. Eesti koondise edukas 2012. aasta EM-valiktsüklis mängis Kruglov üliolulist rolli. Toonase juhendaja Tarmo Rüütli võtetele tagasi vaadates meenutas vasakäär Kruglov, et Rüütli oskas pingile jäetud mängijat väga õigete sõnadega motiveerida.