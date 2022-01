Miks peaksid jalgpallistaarid käituma moraalselt ka väljaspool võistlusareeni?

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé ja Robert Lewandowski on kõige ilmselgemad näited selliste globaalsete superstaaride kohta, kes on iidolid paljudele üle kogu maailma. Ent ka meie oma Premium liiga staarid – Ragnar Klavan, Konstantin Vassiljev, Rauno Sappinen ja paljud teised – on ühiskonnas väljapaistvad isikud. Nii on seda ka teiste kõrgliigade pallurid üle ilma ning seejuures võib samuti väita, et oluline roll on ka väiksemates kohtades võibolla veidi madalamal tasemel mängivatel jalgpalluritel, kes on oma kogukonnas ikkagi väga keskset ja ühendavat rolli kandvad isikud.

See kõik näitab, et jalgpallistaaridel on oluline roll ka muus avalikus elus – nad on avaliku elu tegelased. Nad on ühiskonnas sellises positsioonis, kus nende sõnal ja teol on suurem kaal kui tavainimese omal, seeläbi mõjutavad nad oma sõnade ja tegudega ka suuremal hulgal inimesi. Tänu suurepärastele oskustele, füüsilisele ja vaimsele tugevusele, voorustele ning täiuslikkuse püüdlusele, mida isik jalkaväljakul näitab, kandub huvi tema isiku vastu ka mujale. Kuna tegu on eduka tippsportlasega ühel maailma populaarseimal spordialal, siis võib tema puhul olla tegu ka ülemaailmse brändiga – ta reklaamib mitmesuguseid tooteid, osaleb kampaaniates, esineb ajakirjade kaanestaarina, on külaline jutusaadetes ja annab intervjuusid, mis puudutavad peale tema sportlaskarjääri ka tema teisi tegevusi ja huvisid.

Seejuures tuleb välja tuua ka asjaolu, et spordi puhul on tegu valdkonnaga, kus on väga keeruline lahutada sportlast tema näidatud tulemusest. Nii ei hinda me ka jalgpallimängus lõppskoori ehk konkreetseid numbreid, vaid ikka seda, milliseid võistkondlikke ja individuaalseid oskusi ja sooritusi – näiteks imelisi väravaid ja tõrjeid, meeskondlikku kaitsetööd ja organiseeritust – mängus näidati.

Seega ei saa me spordis indiviidi vaadata eraldi tema sooritusest, ning seepärast me imetlemegi edukaid sportlasi, mitte pelgalt nende tulemusi. See imetlus ja huvi kandub ka teistesse elusfääridesse ehk spordiareenilt väljapoole.

Nii on oluline, et jalgpallistaarid ja tippsportlased arvestaksid seda, millises positsioonis nad ühiskonnas on ja milline on nende mõju teistele inimestele, eriti lastele. Sealjuures on inimestel, kellel on selline suurem mõju teiste tegutsemisele, ka tavapärasest suurem kohustus käituda jäljendusväärselt ehk näidata head eeskuju. Täpsemalt – jalkastaaridel on sotsiaalse vastutuse pärast moraalne kohustus vähemalt hoiduda halva eeskuju andmisest.

Niisiis on eeskuju argumendi esimene eeldus see, et jalgpallistaaride käitumist jäljendatakse rohkem kui tavainimeste käitumist, mis tähendab, et nad on eeskujud. Teine eeldus seisneb selles, et inimestel, kelle käitumist kiputakse rohkem jäljendama – ehk eeskujudel –, on tavapärasest suurem moraalne kohustus käituda jäljendusväärselt ehk olla hea eeskuju. Sellest järeldub omakorda, et jalgpallistaaridel on tavapärasest suurem moraalne kohustus käituda jäljendusväärselt ehk olla hea eeskuju.