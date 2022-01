FOTO | Kanepi võitles veerandfinaalis nii et veri väljas

Telekaamerad püüdsid tänase veerandfinaalmatši ajal lähikaadrisse Kanepi verepiiskadega kaetud reketi. Ülekandest ning hiljem avaldatud piltideltki on näha, et eestlannal olid mõned sõrmed plaasterdatud.

"Kaia Kanepi reketil on veri. Kui kellelgi polnud veel selge, et ta annab endast kõik, et esimest korda suure slämmi poolfinaali jõuda," kirjutas populaarne tennisepodcast The Tennis Podcast oma Twitteri kontol.