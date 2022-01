Kogenud Eesti poolkaitsja liitus Nõmme Kaljuga

"Tervis on korras, tahtmist palju ja annan endast kõik, et saavutada Kalju poolt püstitatud eesmärgid. Minu jaoks on väga tähtis, et klubil kuhu ma kuulun, oleks konkreetne tulevikuplaan, oma kindel struktuur ja eesmärgid kuidas edasi minna. Selle lühikese perioodi jooksul treenides Kaljuga sain aru, et see on just see klubi kus ma tahan edasi mängida ja ennast arendada," lisas Ślein.