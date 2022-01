Olümpial kallistada ei tohi, aga kondoomivaru on endiselt uhke

CNN kirjutab, et Pekingi Guizhou hotelli end sisse seadnud ajakirjanikud leidsid igast toast viis eraldi ümbrikutesse pakitud kondoomi.

Tokyo olümpia korraldajad jagasid eelmisel suvel sportlastele ligi 150 000 kondoome, kuid soovitasid need pigem koju kaasa võtta, mitte olümpiakülas ära kasutada.

Kondoome on sportlastele suurtes kogustes jagatud alates 1988. aasta Seouli olümpiast saadik, et tõsta teadlikkust HIV-i ja AIDS-i suhtes. Tokyo olümpia korraldajad ütlesid, et neil palus seda traditsiooni jätkata Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK).